Se determinó su culpabilidad tras investigaciones de la Operación “Enjambre”

Ex comisionado de Seguridad Pública de la Nicolás Romero es sentenciado a 40 años de prisión por delito de homicidio

Por Diana Chávez Zea
Detención de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero

Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisionado de Seguridad Pública de Nicolás Romero fue sentenciado a 40 años de prisión luego de que trabajos de investigación de la Operación “Enjambre” precisaran su culpabilidad por disparar con arma de fuego a la víctima.

El hecho ocurrido el pasado 23 de enero del 2024, se presume que el acusado junto a otro sujeto arribaron al lugar en donde se encontraba la víctima en el municipio de Nicolás Romero, en donde la comenzaron a agredir físicamente antes de cometer el delito.

Adrían Mauricio Sánchez fue detenido como resultado de las acciones operativas y de investigación realizadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Operación “Enjambre” con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Con los datos de prueba aportados por esta Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó su culpabilidad, por lo que lo sentenció a 40 años de prisión.

Con esta suman 17 sentencias condenatorias obtenidas en contra de objetivos prioritarios dentro de la Operación “Enjambre”, y que hasta el momento suman 60 presuntos responsables detenidos.

