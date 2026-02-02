Alcalde de GAM logra reconciliación de diputados que pelearon por curul

Los diputados que discutieron por el curul, en el Congreso local, se reconciliaron

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, se reunió con los diputados Gerardo González García y Víctor Hugo Lobo Rodríguez, quienes recientemente encabezaron una riña en el Congreso local por un curul, y logró que ambos políticos se reconciliaran y llegaran a un acuerdo.

Loza al fungió como interlocutor y finalmente ambos legisladores, que mantenían una tensa relación, se dieron la mano y acordaron que ambos se mantendrán en el cargo.

La disputa fue porque el morenista Gerardo Gonzáles García, titular del curul, regresó a ocupar su lugar en el Congreso de la Ciudad de México, un puesto que ocupaba Víctor Hugo Lobo. El día que regresó Gonzáles a su puesto, Lobo mandó cerrar las puertas del recinto y trató de impedir su paso con apoyo de simpatizantes que atacaron a Gonzáles.

El alcalde afirmó que las diferencias dentro del partido (Morena) deben resolverse con responsabilidad, poniendo por delante el proyecto de transformación de la capital.

“Las diferencias se atienden con política, con diálogo y con altura de miras, pensando siempre en lo más importante, que es nuestra gente”, señaló el alcalde.

Y aseguró que la unidad del movimiento no está por encima de un cargo; además destacó que ninguna diferencia política está por encima del proyecto de ciudad ni del trabajo coordinado entre el Congreso local y los gobiernos territoriales para atender a la ciudadanía.

“Hoy estamos aquí porque creemos que el diálogo se construye con responsabilidad, pero sobre todo con una profunda vocación de servicio que yo reconozco que ambos diputados se tienen”, expresó.

Lozano Reynoso afirmó que el entendimiento alcanzado parte de un objetivo común: caminar en torno al proyecto de la jefa de Gobierno Clara Brugada; fortalecer su visión para la ciudad y avanzar de manera coordinada en la consolidación de la transformación.

“No hay ganadores ni perdedores; solamente gana la Ciudad de México y gana su movimiento, y con esta decisión se envía un mensaje claro y poderoso: la unidad en Gustavo A. Madero”, puntualizó.

Ambos acudirán al Congreso CDMX

El alcalde detalló que, en su momento, ambos legisladores acudirán juntos al Congreso de la Ciudad de México para definir los aspectos administrativos relacionados con la diputación y sus comisiones.

En su intervención, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez afirmó que el encuentro tuvo como objetivo dejar claro que en la GAM no existen divisiones y que el trabajo legislativo se realizará de manera coordinada.

También reconoció al doctor Gerardo González, “es una persona y un amigo que conozco desde hace muchos años; le reconozco su disposición, sus ganas y su ímpetu de trabajar y de dialogar”, señaló.

El diputado Gerardo González García afirmó que su compromiso es con la ciudadanía de la capital y que se encuentra en el espacio legislativo para sumar esfuerzos en favor de la Ciudad de México.

Al término de la conferencia, ambos diputados se dieron la mano y posaron para la fotografía acompañados por el alcalde, en una imagen que buscó enviar un mensaje de unidad política y estabilidad institucional.