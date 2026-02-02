Huixquilucan pone en marcha “Jornada de Acopio de Residuos Eléctricos y Electrónicos”

Jornada de Acopio de Residuos Eléctricos y Electrónicos Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, informó la puesta en marcha de la “Jornada de Acopio de Residuos Eléctricos y Electrónicos”, misma que se llevará a cabo este 5 de febrero en la Explanada Municipal de 10:00 horas de la mañana a 15:00 horas y el viernes 6 en el Parque Central “La Herradura” de 10:00 de la mañana a 14:00 horas de la tarde, con la finalidad de conservar el medio ambiente y preservar la salud de la población.

“De manera permanente, buscamos fomentar el reciclaje y esto implica la implementación de sistemas adecuados para gestionar estos residuos, protegiendo así el medio ambiente. La misión principal es reciclar, reutilizar y reducir la cantidad de desechos que se generan diariamente en Huixquilucan. Por ello, invitamos a toda la población a que participe en esta jornada que organiza la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente”, manifestó la alcaldesa.

La funcionaria informó que en el acopio se recibirán electrodomésticos, celulares, grabadoras, tabletas, hornos de microondas, televisiones, entre otros.

Romina Contreras recalcó que se deben separar los plásticos de los demás, donar material libre de residuos orgánicos y clasificar los plásticos por número de identificación acorde a los contenedores que se encontrarán en el centro de acopio.

“Esta acción también contribuye a la salud pública, pues previene la exposición a toxinas como mercurio, cadmio y plomo que se liberan si estos aparatos no se manejan correctamente, mientras que su adecuado reciclaje y disposición final ayuda a proteger suelos, agua y aire. Por ello, seguiremos impulsando este tipo de acciones que contribuyen a preservar el medio ambiente en beneficio de todas las familias huixquiluquenses”, explicó Contreras.

Las autoridades municipales invitan a la población a participar en la actividad, con el objetivo de desechar los residuos electrónicos de forma adecuada y reducir la contaminación ambiental.

La Crónica de Hoy 2026