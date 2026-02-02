Brugada pone el foco en la vida cotidiana tras la nueva conexión ferroviaria de El Insurgente

Brugada resalta impacto del Tren Interurbano en la movilidad cotidiana de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la puesta en marcha del Tren Interurbano Insurgente marca un momento histórico para la capital del país al consolidar un sistema de movilidad integrado con alcance metropolitano, capaz de transformar la vida cotidiana de millones de personas que se trasladan entre el Estado de México y la capital.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, la mandataria local precisó que la nueva infraestructura, además de conectar territorios, rompe las barreras históricas entre el poniente y el oriente del Valle de México, al facilitar una comunicación fluida entre zonas que durante décadas permanecieron desconectadas en términos de transporte público eficiente.

“Hoy logramos una comunicación que va a quedar en la historia de la Ciudad de México, porque se trata de un sistema de movilidad integrado que conecta lo metropolitano con la ciudad”, afirmó.

Señaló que el Tren Interurbano permite articular una ruta continua desde Toluca hasta el oriente de la zona metropolitana, a través del complejo de Observatorio, donde se enlaza con la Línea 1 del Metro, posteriormente con la Línea A y, más adelante, con el Trolebús Elevado que llega hasta Chalco. Esta integración, dijo, convierte al proyecto en un eje estratégico de la movilidad regional.

Subrayó que uno de los principales beneficios será la reducción significativa de los tiempos de traslado para quienes diariamente recorren largas distancias entre el Estado de México y la capital, viajes que suelen ser extenuantes y afectar directamente la calidad de vida de la población. En ese sentido, afirmó que cada minuto que se recupere en movilidad se traduce en tiempo para la vida personal, familiar y comunitaria.

La mandataria capitalina consideró que este proyecto representa un acto de justicia territorial, al acercar oportunidades, servicios y empleos a zonas que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a un transporte digno, seguro y eficiente. Agregó que la interconexión entre los sistemas de transporte de la Ciudad de México y los proyectos metropolitanos es clave para el éxito de esta obra.

También reconoció el trabajo realizado para consolidar un sistema integrado de movilidad en la capital, que hoy permite enlazar trenes suburbanos e interurbanos con Metro, Metrobús, Trolebús y otros servicios, generando una red continua que facilita los desplazamientos diarios de millones de personas.

“Llega a un gran complejo que es Observatorio, de allí se toma la Línea 1, después la Línea A hasta Santa Martha y de ahí el Trolebús Elevado que llega a Chalco. Es un ejemplo de una ruta que hoy ya es posible”, señaló.

Enfatizó que los problemas metropolitanos no se detienen en las fronteras administrativas, por lo que las soluciones deben seguir la misma lógica, apostando por esquemas de coordinación regional que fortalezcan la planeación urbana y el transporte público.

Finalmente, señaló que el Tren Interurbano materializa un anhelo largamente esperado por la población y consolida un nuevo modelo de movilidad que prioriza la dignidad, la eficiencia y el bienestar colectivo, al tiempo que fortalece la integración del Valle de México como una sola región.

“Lo que antes era un sueño, hoy es una realidad”, afirmó.