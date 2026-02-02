Capturan a colaborador del “Zapato” de “La Unión Tepito”, extorsionador de comerciantes

Detenido José Armando Lomelí. (SSC)

La policía capitalina detuvo a José Armando Lomelí Ramírez de 26 años, integrante del grupo delictivo “La Unión Tepito”, colaborador directo de un sujeto conocido como “El Zapato”, encargado del cobro de extorsiones a comerciantes en la colonia Centro.

En el cruce de las calles Manuel de la Peña y Peña y González Ortega, en la colonia Centro, este sujeto manipulaba diversas bolsitas de plástico, parecidas a las utilizadas para la venta de droga.

Cuando los agentes se acercaron y le realizaron una revisión de seguridad a este hombre de 26 años, le aseguraron 49 bolsitas de plástico transparente con marihuana, ocho dosis de crystal, cinco envoltorios de color verde con cocaína, una mochila tipo cangurera y un teléfono celular.