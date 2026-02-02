Clima CDMX: ¿Qué tanto frío hará este martes 3 de febrero? Conoce cuál será el clima por alcaldías en la CDMX este martes 3 de febrero (Camila Ayala Benabib)

Este martes 3 de febrero ingresará al país el nuevo frente frío núm. 33, el cual ocasionará bajas temperaturas durante la madrugada, mientras que en la tarde existe probabilidad de lluvia. Conoce cuál es el clima por alcaldías.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes 3 de febrero, canales de baja presión junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico provocarán lluvias aisladas en la Ciudad de México.

¿Cuál es el clima para el martes 3 de febrero en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para este martes 3 de febrero se pronostica que a lo largo del día el cielo se mantenga despejado a medio nublado.

No obstante, durante la mañana el ambiente será muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas de la región, y por la tarde, el ambiente será templado, con probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Mientras que algunas alcaldías mantienen alertas de clima por bajas temperaturas.

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX para el martes 3 de febrero

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, durante la mañana y madrugada de este martes 3 de febrero, siete alcaldías presentan alerta de clima por bajas temperaturas.

Estas son las alcaldías que presentan alerta naranja, pues durante la madrugada y mañana estarán alcanzando temperaturas de 1 a 3 °C:

Milpa Alta

Tlalpan

Mientras tanto, estas alcaldías tienen alerta amarilla, pues durante la madrugada y mañana del martes tendrán temperaturas de 4 a 6 °C:

Alvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Pronóstico de clima por delegaciones para este martes 3 de febrero

Si deseas conocer si hará frío en la alcaldía en la que vives, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de clima para este 3 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):