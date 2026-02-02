De Oriente profundo a Santa Fe, ¿Cómo cambia el Tren Insurgentes la vida a quien vive en Ecatepec?

LINEA B DEL METRO

Cada día, millones de personas que habitan en el oriente del Valle de México inician su jornada antes del amanecer para trasladarse a distintos puntos de la Ciudad de México. En sus rostros se refleja el cansancio provocado por trayectos largos, vagones saturados y horas perdidas en el tráfico.

Trabajadores y estudiantes utilizan diversos medios de transporte como el Metro, Mexibús, combis y camiones, donde viajar de pie y en condiciones poco cómodas se ha convertido en algo cotidiano.

En este contexto, la entrada en operación del Tren Observatorio–Toluca representa una alternativa importante para mejorar la movilidad entre la Ciudad de México y la capital mexiquense. Este nuevo sistema de transporte busca facilitar el traslado de miles de usuarios que diariamente se mueven entre ambas entidades, reduciendo tiempos de viaje y ofreciendo un servicio más eficiente y seguro.

TREN OBSERVATORIO-TOLUCA

Durante años, el trayecto entre Observatorio y Toluca ha sido uno de los más complicados debido a la saturación de la carretera y a la gran cantidad de camiones y autobuses que circulan por la zona. En horas pico, los traslados pueden extenderse por más de dos horas, afectando directamente la calidad de vida de quienes dependen de esta ruta para llegar a su trabajo o centro de estudios.

El Tren Observatorio–Toluca, al contar con un sistema ferroviario moderno, promete recorridos más rápidos y constantes, sin depender del tráfico vehicular. Para muchos usuarios, esto significa menos estrés, mayor puntualidad y la posibilidad de aprovechar mejor su tiempo.

Una de las principales ventajas de este tren es su infraestructura moderna. Al tratarse de una obra de reciente inauguración, las estaciones y vagones se encuentran en buenas condiciones, limpios y con espacios diseñados para la comodidad de los pasajeros. A diferencia del transporte tradicional, donde las unidades suelen presentar desgaste, el tren ofrece un ambiente más ordenado y funcional. La seguridad también es un factor que ha sido bien recibido por los usuarios.

En los camiones que recorren la ruta Observatorio–Toluca, la vigilancia es limitada y los pasajeros suelen viajar con incertidumbre ante posibles asaltos. En contraste, el tren cuenta con personal de seguridad, cámaras y control de accesos, lo que genera mayor confianza y tranquilidad durante el trayecto. Otro problema frecuente en el transporte concesionado es la forma de conducción. Muchos choferes compiten por el pasaje, exceden los límites de velocidad y realizan maniobras peligrosas para ganar usuarios. Esta situación pone en riesgo a quienes viajan en unidades con asientos rotos o en mal estado.

CAMIONES (habibialameda)

El tren, al operar bajo normas gubernamentales estrictas, evita estas prácticas y prioriza la seguridad de los pasajeros. Además, el Tren Observatorio–Toluca no permite la venta informal dentro de sus instalaciones ni vagones. Aunque esta actividad es el sustento de muchas personas, para los usuarios representa una reducción de riesgos y una experiencia de viaje más tranquila, sin situaciones que generen desconfianza o incomodidad.Para quienes dependen diariamente de esta ruta, el tren representa un cambio significativo. No solo acorta distancias, sino que también dignifica el traslado al ofrecer un servicio más ordenado, seguro y predecible que a su vez presenta una gran diferencia con lo que comúnmente se puede vivir al tener que hacer uso de los transportes de la zona oriente.

De Ecatepec a Santa Fe sin peseras ni guajoloteros

Antes. Hace aproximadamente 10 años, cuando aún se encontraba en construcción la Línea 1 del Mexibús, que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, trasladarse dentro de Ecatepec era una experiencia complicada y, en muchos casos, peligrosa. La mayoría de las personas se movían en combis o camiones adaptados, a los que se les colocaban más asientos de los permitidos con el único objetivo de subir a más pasajeros. Esto provocaba que los usuarios viajaran completamente apretados, sin espacio para mover las piernas y, en ocasiones, incluso de pie o en las escaleras, sujetándose de cualquier tubo para no caer.

CAMIONES GUAJOLOTEROS

Además de ser un traslado incómodo, la inseguridad era una constante. Los asaltos se volvieron algo rutinario, lo que provocó que Ecatepec fuera catalogado durante años como un foco rojo de delincuencia y robos a mano armada dentro del transporte público. Para muchos pasajeros, subir a una unidad significaba esconder el celular, el dinero y viajar con miedo durante todo el trayecto.

Ahora. Con la implementación del Mexibús, la movilidad en la zona comenzó a cambiar. Este sistema sustituyó en gran parte a los camiones conocidos como “guajoloteros”, nombre que reciben porque transportaban a las personas como si fueran guajolotes: amontonadas, sin comodidad y sin condiciones dignas. A diferencia de estos vehículos, el Mexibús ofreció un traslado más ordenado y con mayor control.

En términos de seguridad, muchos usuarios consideran que hubo una mejora de al menos 50 por ciento. La creación de la zona rosa, un espacio exclusivo para mujeres y niños menores de 12 años, brindó mayor tranquilidad a las pasajeras. Incluso se implementaron unidades exclusivas para mujeres, operadas en su mayoría por conductoras, quienes respetan los límites de velocidad establecidos por la red de transporte.

MEXIBÚS ROSA LINEA 1

Aunque el Mexibús todavía presenta deficiencias, como unidades dañadas, grafitis o fallas en torniquetes y puertas, su funcionamiento depende en gran medida del cuidado de usuarios y conductores, así como del presupuesto destinado para su mantenimiento. A pesar de ello, para muchas personas este transporte representa una mejora importante, ya que ofrece mayor orden, tiempos más definidos y una sensación de mayor seguridad en comparación con el pasado.

El cambio en la forma de trasladarse en Ecatepec es evidente y, aunque aún hay retos por resolver, el Mexibús marcó un antes y un después en la movilidad del municipio, demostrando que un transporte público más digno sí es posible siempre y cuando la sociedad sepa respetar los transportes, comportarse para poder ingresar a ellos y cuidar de algo que rutinariamente utilizarán.

Si bien los camiones conocidos como “guajoloteros” fueron los pioneros del transporte público, es importante reconocer que, aunque no ofrecían comodidad para los usuarios, durante muchos años fueron un medio indispensable, sobre todo para los obreros. Incluso antes de la llegada del Metro, este tipo de transporte era prácticamente la única opción para trasladarse de un punto a otro, por lo que se convirtieron en parte de la vida cotidiana de miles de personas.

Con el paso del tiempo, la movilidad ha evolucionado y hoy existen alternativas como el Mexibús, el Metro y el RTP, así como otras variantes de transporte público. Estas opciones permiten a los usuarios buscar rutas alternas cuando el tráfico o las largas filas saturan otros sistemas. El RTP, en particular, se ha consolidado como una opción cómoda y segura, ya que cuenta con zonas reservadas y opera bajo normas establecidas.

Además, es uno de los transportes más económicos, con tarifas de cinco pesos hacia Santa Fe, en comparación con camiones saturados que cobran hasta nueve pesos y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros.