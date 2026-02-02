Desaparecen topes y el exceso de velocidad provoca accidentes en Tetelpan, Álvaro Obregón

Muestra de accidente por exceso de velocidad.

A principios del año 2025 se realizó un trabajo de repavimentación en gran parte de la Calzada Desierto de los Leones en la alcaldía Álvaro Obregón. Los trabajos se realizaron principalmente en el tramo de la colonia Tetelpan hasta el cruce con Avenida Toluca y eliminaron los topes que existían previamente.

A un año de aquellos trabajos, se ha hecho evidente que la nueva pavimentación no tomó en cuenta porqué existían los topes que se encontraban en la zona y, con el paso de los días, eso significó un problema para la comunidad y los conductores que utilizan la vialidad: los accidentes se han multiplicado.

Hay accidentes constantes que van desde choques, caídas o impactos en motocicleta y en junio a la fecha una persona murió atropellada.

Estos accidentes comenzaron a crear una división de opiniones entre los vecinos, algunos con la firme idea que el principal motivo de estos sucesos es la falta de topes en la avenida y algunos otros defienden la idea que la pavimentación sin topes permite un mejor flujo de tránsito, lo que reduce significativamente el tráfico y que los responsables de estos accidentes son los propios conductores al no respetar los límites de velocidad permitidos en la zona.

Los pobladores han tomado medidas de seguridad y se han presentado quejas a la alcaldía para lograr que los topes sean colocados nuevamente ya que se considera que, aunque los señalamientos son claros y están colocados correctamente, los conductores no respetan los límites de la zona y eso no se detendrá hasta que existan estos medios de protección para reducir la velocidad.

Un vecino de la zona ha reportado, a través de videos en la página de Facebook, varios casos de choques. Su domicilio se encuentra frente a una salida a la avenida y en los videos se puede observar que debido a las altas velocidades y la salida de los vehículos para incorporarse a la calzada han ocurrido muchos choques. La mayoría de los videos muestran a motociclistas rebasar a una alta velocidad e impactar contra un vehículo que se incorporaba a la avenida.

Otra de las situaciones que presenta un problema en esa zona es que los camiones de transporte realizan paradas no permitidas, lo que ocasiona puntos ciegos para los conductores y peatones lo que aumenta la probabilidad de un percance.

En noviembre miembros de la comunidad organizaron un cierre de la vialidad con la intención de que esta problemática sea atendida; sin embargo, el cierre no fue llevado a cabo pues la alcaldía presentó un documento firmado por el Director general seguridad ciudadana, Arturo López y el Lic. Javier Gonzales, Director General de Gobierno.

En el documento, la alcaldía se comprometía a reunirse con los vecinos de la zona el día 27 de noviembre, sin embargo aún no se ha aclarado completamente lo que pasará con este problema y los accidentes continúan ocurriendo.