Diputado local del PAN se presentará en el Congreso de EU; hablará del “narcoterrorismo en México”

Legislador local participará en un evento que busca combatir al narcoterrorismo

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN en el Congreso local, informó que asistirá a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que reúne a diversos políticos de la región latinoamericana el 4 y 5 de febrero en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, para hablar sobre el narcoterrorismo en México.

El legislador señaló que se trata de un tema en el que la oposición buscará señalar los posibles vínculos del partido oficial, Morena, con el crimen organizado y cómo ello afecta la relación Estados Unidos.

Añadió que para que México llegue a una buena revisión del T-MEC, necesita un Estado de Derecho, seguridad para la población, seguridad para los capitales que aterricen y poder hablar de economía.

“Para poder darle atención a las y los mexicanos en la Unión Americana y a quienes están en territorio nacional se tienen que sentar las bases, lo hemos pedido durando más de 1 año”, dijo.

El panista celebró que desde el Capitolio, en Washington, podrá alzar la voz y hablar de los nexos de políticos a cargo del poder con criminales y las consecuencias que conlleva dicha relación.

El tema principal es narco terrorismo en la región de Latinoamérica, principalmente en México, “se debe tener una nueva relación con Estados Unidos de colaboración y cooperación para temas regionales”.

En este contexto, dijo que los políticos del PAN sí pueden estar en Estados Unidos y los de Morena no porque les han retirado las visas, por lo que no pueden defender al Estado Mexicano desde ese país.

“¡Es momento de cambiar la narrativa!“.

Durante el evento participarán representantes de la oposición, el diputado migrante CDMX, la sociedad civil, organizaciones estadounidenses, entre otros, que se reunirán en el Congreso en Washington con congresistas y representantes de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, para hablar de narcoterrorismo en México y los daños a la democracia.