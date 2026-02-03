Autoridades de CDMX activan doble alerta por frío extremo y heladas este 4 de Febrero 2026; te decimos dónde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó un aviso con una doble alerta por frío intenso para este miércoles 4 de febrero de 2026.
El pronóstico de temperaturas muy bajas, con riesgo de heladas y grados cercanos a cero durante las primeras horas del día en algunas demarcaciones, obligará a tomar medidas principalmente para mascotas, niños y adultos mayores.
Este mecanismo de alertamiento se divide por colores para indicar el impacto en la baja de la temperatura:
- Alerta Naranja: temperaturas de 1 a 3°C, con mayor riesgo de heladas.
- Alerta Amarilla: temperaturas de 4 a 6°C, riesgo moderado de afectaciones por frío.
Alcaldías de CDMX con alerta por frío
Alerta naranja
Las demarcaciones que podrían enfrentar las temperaturas más bajas, entre 1 y 3°C, son:
- Tlalpan
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 3, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/63elIUHdUB
Alerta amarilla
Otras alcaldías de la ciudad se mantienen bajo alerta amarilla con pronósticos de 4 a 6°C:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 3, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/4OGmpCLhlZ
¿Por qué hace tanto frío en la CDMX?
La responsable de este descenso térmico es una masa de aire frío asociada al frente frío número 33, que está interactuando con otros factores atmosféricos. Esto provoca que el termómetro caiga durante la madrugada, sobre todo en zonas altas y montañosas.
En años recientes, el invierno ha tenido olas de frío más fuertes en el centro del país, llevando a autoridades a emitir avisos con mayor frecuencia.
Recomendaciones para protegerte del frío en CDMX
- Usa múltiples capas de ropa, incluyendo bufanda, gorro y guantes
- Evita cambios bruscos de temperatura al entrar y salir de espacios climatizados
- Protege especialmente a niños, personas mayores y mascotas
- Mantén tu piel hidratada con cremas
- Consume bebidas y alimentos calientes para subir tu temperatura corporal