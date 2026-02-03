Autoridades de CDMX activan doble alerta por frío extremo y heladas este 4 de Febrero 2026; te decimos dónde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó un aviso con una doble alerta por frío intenso para este miércoles 4 de febrero de 2026.

El pronóstico de temperaturas muy bajas, con riesgo de heladas y grados cercanos a cero durante las primeras horas del día en algunas demarcaciones, obligará a tomar medidas principalmente para mascotas, niños y adultos mayores.

Este mecanismo de alertamiento se divide por colores para indicar el impacto en la baja de la temperatura:

Alerta Naranja: temperaturas de 1 a 3°C , con mayor riesgo de heladas.

temperaturas de , con mayor riesgo de heladas. Alerta Amarilla: temperaturas de 4 a 6°C, riesgo moderado de afectaciones por frío.

Alcaldías de CDMX con alerta por frío

Alerta naranja

Las demarcaciones que podrían enfrentar las temperaturas más bajas, entre 1 y 3°C, son:

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 04/02/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Alerta amarilla

Otras alcaldías de la ciudad se mantienen bajo alerta amarilla con pronósticos de 4 a 6°C:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

¿Por qué hace tanto frío en la CDMX?

La responsable de este descenso térmico es una masa de aire frío asociada al frente frío número 33, que está interactuando con otros factores atmosféricos. Esto provoca que el termómetro caiga durante la madrugada, sobre todo en zonas altas y montañosas.

En años recientes, el invierno ha tenido olas de frío más fuertes en el centro del país, llevando a autoridades a emitir avisos con mayor frecuencia.

