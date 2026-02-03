Detienen a 57 narcomenudistas y ladrones en 4 días en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc

Detenidos Presuntos implicados en delitos que fueron detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 57 personas por los delitos de posesión de drogas, uso de arma de fuego y robo, entre el 27 y 30 de enero, en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo,

Así también, 586 motocicletas fueron trasladadas a diversos depósitos vehiculares, se aseguraron 150 toneladas de autopartes, así como 622 dosis de posibles narcóticos.

Este operativo se desplegó en las colonias Tlaxpana y Argentina Poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo, además de las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, Obrera, Doctores, Tlatelolco, Asturias, Roma Sur y Norte, San Rafael, Buenavista, Morelos y Guerrero, de Cuauhtémoc, durante la semana del 27 de enero al 01 de febrero del presente año, donde participaron 340 agentes y 71 unidades oficiales.

Durante este operativo, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó revisiones a mil 594 motocicletas, 711 revisiones de vehículos, además aplicó 576 infracciones y trasladó a 586 motocicletas a los diversos depósitos vehiculares, en ambas demarcaciones.

Además, los oficiales aseguraron cuatro motocicletas, dos réplicas de arma de fuego, dos armas de fuego, dos bicicletas, cinco objetos punzocortantes, distintos productos de tiendas departamentales, diversas autopartes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En un hotel, ubicado en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, los efectivos cumplimentaron una orden de cateo, mediante la cual aseguraron 150 toneladas de autopartes.

Otra orden de cateo se ejecutó en la calle Doctor Rafael Norma de la colonia Doctores, en la misma demarcación, donde aseguraron una placa de circulación, del Estado de México, una puerta automotriz, color gris y diversos estados de cuenta.

Así también, en las calles James Sullivan y Gabino Barreda, colonia Cuauhtémoc, los uniformados cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 50 años de edad por el delito de robo agravado y quien al parecer forma parte “La Unión Tepito”.

En tanto, en dos predios de la calle Tonanzin, colonia Tlaxpana de la alcaldía Miguel Hidalgo, cumplimentaron dos órdenes de cateo; en el primero detuvieron a una mujer de 50 años y a dos hombres de 44 y 72 años de edad, asimismo, aseguraron 94 dosis de marihuana, un kilogramo de la misma hierba a granel, 100 dosis de cocaína en piedra, un arma de fuego, un cargador y siete cartuchos útiles.

Mientras que, en otro domicilio de la misma calle, se cumplió con el segundo cateo, y aseguraron dos matrículas de circulación del Estado de México, una placa de circulación, un cuadro de moto, un vehículo, dos motocicletas y dos taxis.

Mientras que en la colonia Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, policías detuvieron a dos hombres y a una mujer, de nacionalidad colombiana, quienes están relacionados en el robo al interior de un domicilio, localizado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

A estos sujetos se les aseguraron un auto color gris plata, tres bolsas con posible marihuana, cinco teléfonos celulares, así como distintas identificaciones oficiales.

Asimismo, 25 personas, entre ellas tres menores de edad fueron detenidas en posesión de 343 dosis de aparente marihuana, 70 dosis de cocaína y 15 dosis de crystal; en tanto, 29 fueron detenidos por distintos delitos.

Doce de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por distintos delitos, entre ellos, robo en sus diversas modalidades, lesiones culposas, delitos contra la salud y violencia familiar.