Entregan más de 4 mil tarjetas de la beca “Rita Cetina” a estudiantes de educación básica en Iztacalco

Más de 4 mil 200 estudiantes de educación básica de la alcaldía Iztacalco recibieron este martes las tarjetas correspondientes a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, un programa federal orientado a fortalecer la permanencia escolar y apoyar la economía de las familias.

Durante la jornada, se informó que cada beneficiario obtendrá un apoyo económico de 1,900 pesos de manera bimestral, además de un pago retroactivo de 5,700 pesos, correspondiente a bimestres anteriores, con el objetivo de garantizar que las y los alumnos cuenten con el respaldo completo desde su incorporación al programa.

La entrega forma parte de la política social del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, que dirige Clara Brugada, orientada a garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de desigualdad mediante apoyos económicos directos a estudiantes de escuelas públicas, principalmente de nivel secundaria.

En el acto, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, destacó el alcance social del programa y señaló que estos apoyos buscan fortalecer las condiciones para que las y los jóvenes continúen sus estudios. Subrayó que la educación es un derecho y que la entrega de las becas contribuye a que los recursos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan.

Por su parte, Arturo Romeo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, explicó que el programa se sustenta en una visión de justicia social, al considerar que la educación no debe ser un privilegio y que los apoyos universales permiten reducir las barreras económicas que enfrentan muchas familias.

En tanto, Carlos Zarza Segura, titular de la Oficina de Representación Estatal en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, resaltó que la Beca “Rita Cetina” es una herramienta clave para promover la permanencia escolar y asegurar que niñas, niños y adolescentes concluyan sus estudios.

A su vez, David Hughes Cano, jefe de Atención Operativa de la Coordinación, destacó la labor logística y administrativa que se realiza para facilitar el acceso de las familias al programa, con procesos claros y transparentes, mientras que Daniel Magaña Montiel, jefe de la Sede Auxiliar de la Representación Estatal en la capital, subrayó la coordinación territorial que permite una entrega ordenada y directa de los apoyos.

La Beca “Rita Cetina”, junto con la Beca “Benito Juárez”, integra la política de bienestar educativo del gobierno federal, la cual busca acompañar a las y los estudiantes desde la educación básica hasta niveles superiores.

La jornada de entrega se llevó a cabo con la participación de personal operativo y servidores públicos, quienes brindaron atención directa a madres, padres y tutores, con el fin de asegurar un proceso ágil y organizado para la distribución de las tarjetas en la alcaldía Iztacalco.