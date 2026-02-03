Ingresos de la CDMX crecen 8.5% en 2025 y proyectan inversión pública histórica para 2026

El gobierno capitalino reportó ingresos por más de 334 mil millones de pesos

La Ciudad de México registró en 2025 ingresos totales por 334 mil 327 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 8.5 por ciento y el cumplimiento total de la Ley de Ingresos, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Para 2026, el gobierno capitalino proyecta una inversión pública de 57 mil 911 millones de pesos, la cifra más alta en la historia de la ciudad.

Brugada señaló que el incremento en los ingresos estuvo acompañado de un aumento de 21.7 por ciento en los recursos locales, lo que, afirmó, refleja una economía sólida y una administración tributaria eficiente. Añadió que estos resultados permitirán sostener una política de finanzas responsables con énfasis social.

La mandataria detalló que la capital del país concentra alrededor del 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, el 16.3 por ciento del empleo formal y más de la mitad de la inversión extranjera directa, factores que, dijo, confirman su papel como motor económico del país.

Respecto al gasto público, informó que la inversión prevista para 2026 será 55 por ciento superior a la de 2024 y estará destinada principalmente a proyectos de infraestructura en agua y movilidad. Detalló que estos recursos se canalizarán a obras consideradas estratégicas para el desarrollo urbano y la mejora de los servicios públicos.

En materia de deuda, indicó que el saldo se redujo en más de 8 por ciento respecto a 2018, lo que ha permitido mantener una de las mejores calificaciones crediticias entre las entidades federativas.

Asimismo, señaló que durante 2025 se otorgaron apoyos fiscales a más de 4.5 millones de personas, a través de descuentos en el predial, subsidios a la tenencia, estímulos a micro y pequeñas empresas y cuotas fijas para personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad.

También mencionó la implementación de medidas administrativas como la licencia permanente y la colocación de un bono verde por 3 mil millones de pesos, destinado a proyectos de movilidad sustentable, entre ellos la construcción de líneas de Cablebús en zonas periféricas.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, detalló que en 2025 los ingresos locales crecieron 21.7 por ciento, impulsados principalmente por el aumento en la recaudación del impuesto sobre nóminas y del predial. Indicó que este comportamiento permitió alcanzar un cumplimiento total de la Ley de Ingresos.

El funcionario añadió que la deuda pública se redujo 0.6 por ciento durante 2025, con una disminución acumulada de 8.4 por ciento desde 2018, y estimó que para 2026 la reducción alcanzará 8.8 por ciento. En cuanto al gasto, informó que se ejercieron 318 mil 165.2 millones de pesos, bajo criterios de austeridad y eficiencia, con un incremento anual de 9.5 por ciento en la inversión pública.

De Botton Falcón precisó que alrededor de 93 mil micro y pequeñas empresas recibieron estímulos fiscales por un monto cercano a mil millones de pesos en el impuesto sobre nóminas, y reiteró que los recursos obtenidos mediante el bono verde se destinarán a proyectos de transporte sustentable.

Finalmente, señaló que, en el marco de la organización del Mundial de Fútbol de la FIFA, el Fondo Mixto de Promoción Turística impulsa proyectos de infraestructura con beneficios de largo plazo para la ciudad, bajo mecanismos de control y supervisión establecidos en la normativa vigente.