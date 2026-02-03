Prevén derrama económica de más de 3 mil mdp por Día del Amor y la Amistad en CDMX

¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! (La Crónica de Hoy)

Se prevé que las actividades económicas relacionadas con el Día del Amor y la Amistad, que se celebra el próximo 14 de febrero, generarán una derrama económica de 3 mil 29 millones de pesos en la Ciudad de México, así lo informó la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex) capitalina.

La confederación también estimó que serán beneficiadas 76 mil 928 unidades económicas, en las que laboran cerca de 548 mil personas.

Los negocios que se verán beneficiados pertenecen principalmente a los sectores del entretenimiento, gastronómico, alojamiento y recreación; tales como restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, florerías, joyerías, tiendas departamentales, cines y teatros, mismos que acumularan la mayor parte de la demanda de consumo.

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos, destacó que el Día del Amor y la Amistad no sólo representa una celebración social, sino también un motor económico clave para la ciudad.

“Cuando hablamos de la dinámica económica que produce una festividad, no solo hablamos de los beneficios a las empresas y negocios, tenemos un importante componente social, ya que en estos más de 76 mil establecimientos laboran 548 mil personas que dan fortaleza al mercado interno y generación de empleos en la capital”, afirmó.

La Coparmex CDMX invitó a la ciudadanía a consumir en negocios establecidos, reiterando su compromiso de seguir impulsando un entorno favorable para las empresas, con el objetivo de mantener a la Ciudad de México como el principal motor económico del país.