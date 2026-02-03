¿Sigue cerrada la Avenida Insurgentes? Reporte de la protesta de ciclistas en CDMX Debido a la manifestación de ciclistas sobre Avenida Insurgentes, algunas estaciones de la Línea 1 del Metrobús resultaron afectadas; conoce el reporte vial actualizado (@OVIALCDMX)

Ciclistas cerraron la Avenida Insurgentes este martes 3 de febrero, resultando afectadas algunas estaciones de la Línea 1 del Metrobús. Conoce el reporte actualizado.

Durante la noche de este martes 3 de febrero, un grupo de ciclistas se manifestó sobre el cruce de la Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las manifestaciones iniciaron alrededor de las 7:30 de la noche, provocando el cierre de esta vialidad, tráfico vial y que las estaciones de la Línea 1 del Metrobús de Chilpancingo a Durango no den servicio.

¿Sigue cerrada la Avenida Insurgentes?

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su más reciente actualización a las 9:20 de la noche, la manifestación de los ciclistas continúa, bloqueando la Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón.

Por lo que, las autoridades solicitan a los usuarios que continúen al pendiente de medios oficiales para conocer las actualizaciones sobre el estado de estas avenidas.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en el cruce de Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón,@AlcCuauhtemocMx, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Eje 1 Poniente y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/JGpoWdQb3k — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 4, 2026

¿Qué estaciones de la Línea 1 del Metrobús se encuentran cerradas por la manifestación de este martes 3 de febrero?

Por su parte, el Metrobús de la CDMX ha informado en sus redes sociales que, debido a los bloqueos derivados de las manifestaciones de los ciclistas, estas estaciones de la Línea 1 se encuentran sin servicio:

Chilpancingo

Campeche

Sonora

Álvaro Obregón

Durango

⚠️AVISO L1

2⃣Seguimos informando, por movilizaciones sociales:

❌Sin servicio: Durango ↔️Chilpancingo.

✅Servicio: Indios Verdes ↔️ Insurgentes y de Nuevo León ↔️El Caminero.

(Actualización 21:14 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) February 4, 2026

¿Por qué se encuentra cerrada la Av. Insurgentes?

El cruce de la Av. Insurgentes y Av. Álvaro Obregón se encuentra bloqueado por un grupo de ciclistas, los cuales se están manifestando para exigir un carril destinado para ellos, así como el cese a las muertes viales.

Asimismo, entre sus peticiones se encuentra la solicitud de renuncia del secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a quien señalan de responsable debido a las faltas de acciones para proteger a los ciclistas.

¿Qué alternativas viales hay?

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, como alternativa vial para quienes transitan regularmente sobre la Av. Insurgentes, pueden utilizar el Eje 1 Poniente y Av. Chapultepec.