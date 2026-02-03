¿Sigue cerrada la Línea A del Metro? Reporte del servicio hoy 3 de febrero

¿Sigue cerrada la Línea A del Metro? Debido a una falla, la Línea A del Metro de la Ciudad de México suspendió su servicio; conoce si ya lo reanudó (Daniel Augusto)

Debido a una falla, la Línea A del Metro de la Ciudad de México suspendió su servicio desde la tarde de este 3 de febrero. Conoce si ya funciona con regularidad.

La Línea A del Metro ha reanudado su servicio después de que, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, informara que esta línea presentaba fallas eléctricas.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, desde antes del anuncio de la suspensión de servicio de la Línea A, en algunas estaciones los trenes estuvieron parados hasta por 20 minutos.

¿Ya hay servicio en la Línea A del Metro?

A las 4:53 de la tarde, Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, informó a los usuarios que la Línea A del Metro reanudó su servicio.

Tras energizar la Línea A, se pudo reanudar el servicio de Pantitlán a La Paz y viceversa. Sin embargo, según lo señalado, la circulación de trenes se normalizará de manera gradual en la Línea A.

Esto después de que el Metro colaboró con la CFE para poder arreglar la falla eléctrica, la cual provocó el retraso de los usuarios que utilizan esta línea.

Se energiza la Línea A del @MetroCDMX y se reanuda el servicio de Pantitlán a La Paz, en ambas vías, tras atender una variación eléctrica externa a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradecemos la comprensión de las personas… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) February 3, 2026

¿Qué pasó en la Línea A del Metro?

La Línea A del Metro suspendió su servicio debido a una falla eléctrica, la cual, según lo publicado por Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, se debió a una variación en el suministro eléctrico, externa a la operación del Metro.

Asimismo, señaló que el Metro se encontraba trabajando de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que se pudiera reanudar el servicio lo más pronto posible.