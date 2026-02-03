Van por chatarrización de 43 vehículos abandonados en CTM Culhuacán

Operativo Se visitaron 857 domicilios y se atendió a 608 personas. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un dispositivo integral de chatarrización y de difusión para prevenir el robo de vehículos, motocicletas, autopartes y el robo a negocio en la colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán.

Los policías visitaron 857 domicilios, atendieron a 608 personas y elaboraron 43 cédulas de vehículos en aparente abandono para chatarrizarlos.

Para el desarrollo de las acciones se desplegó un estado de fuerza de 81 servidores públicos, conformado por 51 efectivos de Tránsito, 20 de Participación Ciudadana, 10 de Operación Policial, además de 10 camionetas, una motocicleta y seis grúas.

Durante el recorrido, brigadistas y policías realizaron visitas domiciliarias y a establecimientos comerciales para compartir recomendaciones dirigidas a evitar delitos patrimoniales. Se explicó la importancia de instalar alarmas, sistemas de localización GPS, mecanismos corta corriente y de procurar estacionar las unidades en lugares iluminados y con vigilancia.

En cuanto a las motocicletas, se sugirió el uso de dispositivos de bloqueo de ruedas, sistemas de rastreo y resguardo en espacios privados; mientras que para prevenir el robo de autopartes se exhortó a grabar piezas con número de serie y priorizar zonas con videovigilancia.

A los vecinos y vecinas también se les informó sobre los Centros de Compra Segura de la Ciudad de México, espacios habilitados para realizar transacciones de compraventa con acompañamiento policial, con el fin de reducir fraudes y asaltos.

El personal de Tránsito ejecutó acciones de chatarrización y retiró seis vehículos que se encontraban en estado de abandono o deterioro, los cuales representaban focos de inseguridad e insalubridad. Dichos automotores fueron trasladados a un depósito vehicular.

Asimismo, se difundieron los servicios de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), los números de emergencia y denuncia, y el uso de la aplicación “Mi Policía”, que permite solicitar apoyo inmediato, conocer el Reglamento de Tránsito e identificar a oficiales facultados para infraccionar.

A los comerciantes se les invitó a incorporarse al programa “Mi Negocio”, herramienta que conecta de manera directa con el C2 Sur mediante un botón virtual para solicitar auxilio ante cualquier situación de riesgo.