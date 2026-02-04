Autoridades activan doble alerta en CDMX por frío extremo y heladas este jueves 5 de febrero

La Ciudad de México no está nada cerca de liberarse de las mañanas heladas tampoco en febrero. Las autoridades activaron alertas por bajas temperaturas ante la llegada del Frente Frío número 33.

Según reportes oficiales, algunas zonas podrían despertar con hasta 1 grado, acompañado incluso de heladas en la madrugada.

Este fenómeno no es cualquier cosa; se trata de un descenso térmico profundo, sobre todo en las alcaldías más elevadas y menos urbanizadas de la capital.

¿Qué significa la doble alerta?

Alerta Naranja

Esta señal indica frío intenso y mayor riesgo de heladas. En esta ocasión, corresponde principalmente a Tlalpan, donde se esperan entre 1 y 3 grados en las primeras horas del jueves 5 de febrero.

Afectará a las alcaldías:

Milpa Alta

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FE5m6Z4AXn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026

Alerta Amarilla

Esta advertencia cubre a varias demarcaciones con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. Incluye a alcaldías como:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lnrG1Q38Et — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026

La diferencia entre ambos niveles es simple: la naranja es más severa con un riesgo alto para la salud y posibles heladas, mientras que la amarilla es un poco más moderada, pero no por eso menos incómoda.

¿Cuándo sentirás más el frío?

El descenso se espera principalmente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, aunque en algunas alcaldías podría sentirse desde antes. Durante el día el clima puede subir a niveles más templados, pero las primeras horas serán las más gélidas.

Consejos para sobrevivir al congelador urbano

Ante este escenario, las autoridades insisten en medidas prácticas para evitar enfermedades o malestares por el frío: