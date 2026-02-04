EdoMex certifica 720 profesionales de la construcción: busca crear ciudades ordenadas y sostenibles

El Gobierno del Estado de México ha otorgado 720 registros a profesionales de la construcción con el objetivo de consolidar el “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, tal como lo ha establecido la Gobernadora. Estos documentos certifican a los trabajadores como encargados de cuidar que se sigan las normas técnicas, además de vigilar la calidad y seguridad de los proyectos.

Durante la inauguración de los trabajos del Primer Simposio Estatal: “El papel del DRO y el COSE en la Transformación de las Construcciones en el Estado de México. Normatividad y Retos de la Ingeniería Civil” Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), detalló que durante la actual administración se han entregado 707 registros para ejercer como Director Responsable de Obra (DRO) y 13 como Corresponsable de Obra.

Los ingenieros y arquitectos certificados acreditan las construcciones de diversa índole y, en caso de algún siniestro, determinan si un inmueble puede seguir usándose o si es necesario desalojarlo.

El registro se otorga a quienes tengan una cédula profesional, cuenten con un mínimo de cinco años de experiencia en áreas de la construcción, hayan asistido a cursos de actualización por 90 horas en los últimos tres años y presenten una evaluación ante un comité para obtener su certificación.

La vigencia del registro es de tres años, posteriormente deberán de tramitar su refrendo correspondiente, mediante un procedimiento similar.

Carlos Maza indicó que la intervención de estos profesionales fortalece la seguridad, el orden, la legalidad y la certeza técnica en el desarrollo y crecimiento de la infraestructura de la entidad.

Por otro lado, Sandra Miranda Navarro presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles estatal, destacó que este primer simposio representa un avance significativo para el fortalecimiento del ejercicio profesional del DRO y del Corresponsable de Obra.