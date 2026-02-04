EdoMex escucha propuestas de estudiantes para construir ciudades más sostenibles

Creadores del cortometraje “OS: TITÁN”, producido por el CUM

El Gobierno del Estado de México abre espacios de comunicación y reflexión a través del Cinedebate “Ciudades Inteligentes” para que los jóvenes mexiquenses compartan su visión sobre el entorno y la manera en que desean participar en la construcción de metrópolis más sostenibles, inclusivas y seguras

La Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), reunió a 200 estudiantes del Corporativo Universitario México (CUM), quienes conocieron los trabajos ganadores del 8° Festival Universitario de Cortometraje “Miradas de las Ciudades Mexiquenses”.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de debatir y retroalimentar sobre la forma en que los entornos urbanos moldean la vida cotidiana.

Para el Gobierno estatal la voz de la juventud es clave, pues su experiencia cotidiana en las ciudades aporta ideas esenciales para mejorar el entorno urbano.

Los creadores del cortometraje “OS: TITÁN”, producido por el CUM, compartieron con la comunidad estudiantil la experiencia que les hizo ganadores del primer lugar de la octava edición del Festival.

Esta historia, ambientada en el futuro, plantea un mensaje crucial: la necesidad de forjar sociedades responsables capaces de crear ciudades sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y su entorno.