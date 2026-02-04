Gobierno de Naucalpan acerca servicios gratuitos a la comunidad con la Oficina Móvil del IMNIS

Con el objetivo de brindar atención directa, acompañamiento y apoyo integral a la ciudadanía, el Gobierno de Ciudad Naucalpan puso en marcha la Oficina Móvil “Estamos Contigo”, una estrategia impulsada a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), que busca acercar servicios gratuitos con perspectiva de género a las comunidades del municipio.

La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en la Calle 20 número 11, esquina con Calle 16, en la colonia Lomas de San Isidro, donde vecinas y vecinos podrán recibir distintos apoyos sin costo alguno.

La Oficina Móvil es un espacio de atención cercana que permite a la población acceder a servicios básicos y especializados sin necesidad de trasladarse a oficinas centrales. Esta iniciativa forma parte de las acciones del gobierno municipal para fortalecer la atención a las mujeres, promover la igualdad sustantiva y prevenir la violencia de género, además de fomentar el bienestar comunitario.

Durante esta jornada, la ciudadanía podrá recibir asesorías jurídicas, así como atención psicológica, servicios enfocados principalmente en apoyar a personas que enfrentan situaciones de violencia o requieren orientación legal y emocional. Asimismo, se brindará información para la prevención de la violencia de género, con el propósito de generar conciencia, orientar a las personas sobre sus derechos y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Además de los servicios de atención y orientación, la Oficina Móvil ofrecerá actividades prácticas y de apoyo comunitario, como un taller de chocolatería, que busca impulsar habilidades productivas y fomentar el autoempleo, así como cortes de cabello gratuitos, acciones que contribuyen al bienestar personal y fortalecen la convivencia social.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de jornadas permiten crear un vínculo directo con la comunidad, escuchar sus necesidades y brindar soluciones inmediatas, especialmente en zonas donde el acceso a ciertos servicios puede ser limitado. También señalaron que la atención con perspectiva de género es fundamental para construir entornos más seguros y justos para todas y todos.

El Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva reiteró su compromiso de continuar llevando la Oficina Móvil a distintas colonias del municipio, como parte de una política pública enfocada en la inclusión, la prevención y la atención integral. Estas acciones buscan no solo atender problemáticas inmediatas, sino también fortalecer el tejido social y empoderar a las mujeres mediante el acceso a información y servicios especializados.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan invitó a la población de Lomas de San Isidro y colonias aledañas a participar en esta jornada y aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecerán, reiterando que la administración municipal trabaja bajo el lema “Aquí Gobierna la Esperanza”, con acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.