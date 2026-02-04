Proceden penalmente contra 10 agentes de Edomex acusados en redes por extorsionar a ciudadanos

Presuntos responsables de extorsión, entre ellos elementos de la Fiscalía mexiquense

La Fiscalía del Estado de México ejercitó acción penal en contra de ocho elementos de esta corporación por su probable responsabilidad en delitos de extorsión y usurpación de funciones públicas, además de que cesó a otros.

Sumado a ello inició un procedimiento administrativo en contra de estos 10 elementos de la Policía de Investigación de la FGJEM, incluyendo un coordinador regional y jefes de grupo, que el pasado 21 de enero fueron suspendidos y sujetos a investigación por una presunta red de extorsión que operaba en Tecámac y áreas cercanas, denunciada a través de redes sociales.

También se ejercitó acción penal en contra de tres particulares por secuestro exprés con fines de extorsión.

Además, en acciones operativas diversas, 19 sujetos fueron detenidos en flagrancia, a quienes se les aseguraron prendas e insignias apócrifas que utilizaban para ostentarse como elementos policiacos._

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias en relación a estas denuncias realizadas a través de redes sociales que señalan conductas delictivas supuestamente cometidas por servidores públicos de esta Institución, en total 110 expedientes.

Adicionalmente, se identificó que tres individuos ajenos a esta Institución (presuntamente los llamados madrinas) y quienes fueron denunciados por las víctimas, presuntamente intervinieron en hechos constitutivos de delito, por ese motivo se ejercitó acción penal en su contra por secuestro con fines de extorsión.

Como parte de los actos de investigación iniciales se analizó el contenido de las publicaciones y denuncias, lo que permitió identificar señalamientos en contra de 39 servidores públicos de esta Fiscalía y ocho personas ajenas aunque cinco de ellas o aún no han sido plenamente identificadas al no existir indicios suficientes.

Según las investigaciones se determinó la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos.

Por este motivo, la Fiscalía del Estado de México ejercitó acción penal en contra de ellos (dos por el delito de extorsión y seis por usurpación de funciones públicas, los cuales se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de imputación).

Respecto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y su probable participación en los mismos.

Por cuanto hace a otros 11 servidores públicos, se estableció que no se encuentran relacionados con alguna conducta delictiva motivo de estas investigaciones.

La Fiscalía contactó a 41 presuntas víctimas, quienes fueron citados para aportar mayores datos a su denuncia, pero sólo tres acudieron.

Algunos de los vehículos asegurados a los presuntos extorsionadores

Asimismo, las indagatorias advierten la presencia de 34 vehículos diversos, de los cuales12 son ajenos a la Institución y 22 pertenecen a esta Fiscalía.

En relación a los vehículos oficiales, se pudo establecer que dos de ellos –una unidad tipo Charger color blanco y una tipo Durango color negro–, fueron utilizados para la comisión de delitos.