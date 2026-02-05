Avanza 70% la construcción del Mexicable Línea 3 en Ciudad Naucalpan

Avanza casi 70% la construcción del Mexicable Línea 3 en Ciudad Naucalpan

La construcción del Mexicable Línea 3 en Ciudad Naucalpan registra un avance del 70 por ciento y continúa desarrollándose sin contratiempos, de acuerdo con autoridades municipales y estatales. Esta obra forma parte de los proyectos estratégicos que buscan transformar la movilidad en el municipio y mejorar la calidad de vida de miles de habitantes.

El Mexicable Línea 3 es un sistema de transporte moderno que conectará diversas zonas de Naucalpan, especialmente aquellas con alta densidad poblacional y difícil acceso por la orografía del lugar. Con este proyecto se pretende ofrecer una alternativa de traslado más rápida, segura y eficiente para las familias naucalpenses que diariamente se desplazan hacia sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

Autoridades informaron que los trabajos avanzan conforme a lo planeado, sin retrasos significativos, lo que ha permitido cumplir con los tiempos establecidos en el calendario de obra. Actualmente, se realizan labores de instalación de torres, estaciones y sistemas electromecánicos, además de adecuaciones en el entorno urbano para garantizar la seguridad de los usuarios.

Uno de los principales beneficios del Mexicable Línea 3 será la reducción considerable en los tiempos de traslado. Se estima que los recorridos que actualmente pueden tomar hasta una hora, se realicen en pocos minutos, lo que representará un ahorro importante de tiempo y dinero para las familias. Asimismo, este sistema contribuirá a disminuir la congestión vehicular y la emisión de contaminantes, al ofrecer una opción de transporte sustentable.

El proyecto también contempla estaciones accesibles, con espacios adecuados para personas con discapacidad, adultos mayores y niñas y niños, lo que refuerza el compromiso de ofrecer un transporte digno e incluyente. Además, se contará con sistemas de videovigilancia y personal capacitado para garantizar la seguridad de los usuarios durante todo el trayecto.

Vecinos de las comunidades beneficiadas han manifestado su expectativa positiva ante la próxima puesta en marcha del Mexicable Línea 3. Muchos señalan que este nuevo medio de transporte facilitará su movilidad diaria y mejorará su acceso a servicios, empleo y educación, especialmente para quienes viven en zonas altas del municipio.

Las autoridades destacaron que el Mexicable Línea 3 no solo es una obra de infraestructura, sino una acción que impulsa el desarrollo social y urbano de Naucalpan. Al mejorar la conectividad, se fortalece la integración entre colonias y se generan nuevas oportunidades para el crecimiento económico local.

Finalmente, se reiteró que este proyecto forma parte de una visión integral de movilidad, enfocada en construir un sistema de transporte más seguro, eficiente y moderno. Con el avance constante de la obra, Ciudad Naucalpan se prepara para dar un paso importante hacia una movilidad más justa y funcional para todas y todos sus habitantes.