Cae “El Kevin” y “Gigí”, usan Marketplace para robar automóviles

Detenidos Ludwin Kevin "N", Brayan Adrián "N", Carlos "N" y Joshua "N". (SSC)

Policías detuvieron a Ludwin Kevin Shaid Valles Murillo, alias “El Kevin”, Brayan Adrián Becerril Murillo, “El Becerro”, también a Carlos Acevedo Salazar, alias “El Gigí” y a Joshua García Acevedo, quienes forman parte de un grupo delictivo dedicado al fraude y robo en la compra de vehículos por medio de redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo utiliza la red social Facebook en el apartado Marketplace en el que realizan publicaciones de vehículos en venta con perfiles falsos y después de acordar con las víctimas a las que siempre citan en domicilios en la colonia Ejército Constitucionalista de la alcaldía Iztapalapa, que instalaron como sus centros de operación.

A las víctimas las amenazan con armas de fuego con las que las amenazan y les quitan el dinero y pertenencias de valor.

“El Gigí” es quien citaba a las víctimas en un punto previamente acordado y, una vez que estos arribaban al lugar, los amagaba y amenazaba con un arma de fuego. Joshua García fungía como vigilante con el fin de facilitar el robo.

El último de sus crímenes ocurrió cuando ejecutaron una supuesta compra-venta de un vehículo acordada a través de una red social, el pasado 25 de enero en la colonia Ejército Constitucionalista, donde al menos dos sujetos le robaron 120 mil pesos y dos teléfonos celulares a un comprador y a su hijo que lo acompañaba.

En seguimiento al caso, el 29 de enero los policías detuvieron, en calles de la misma colonia, a un hombre de 40 años de edad, identificado como posible participante en el robo, en posesión de dosis de droga.

Tras esta detención se identificaron dos domicilios que usaban como centros de operación del grupo delictivo y donde también se almacenaban y comercializaban enervantes.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio localizado en las calles Supermanzana 3 y Manzana 16, en la colonia Ejército Constitucionalista, de la alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a “El Becerro” y a “El Kevin”. Ahí aseguraron 59 dosis de marihuana, dos pares de placas, una tarjeta de circulación y una placa VIN, todo con reporte de robo activo, así como dos teléfonos celulares.

El segundo despliegue se realizó en un inmueble localizado en las calles Supermanzana 2 y Manzana 35, en la misma colonia, donde detuvieron a “El Gigí” y a Joshua García Acevedo.

Además, en el predio se aseguraron 140 dosis de marihuana, dos placas de circulación y dos de identificación, al parecer con reporte de robo, tres identificaciones oficiales y una licencia de conducir probablemente falsas.