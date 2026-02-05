CANACO CDMX estima derrama económica por más de 6 mil millones de pesos por el Super Bowl

Mercancía Super Bowl

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) dio a conocer sus proyecciones de derama económica para este fin de semana en la transmisión del Super Bowl LX.

De acuerdo con esta estimaciones, el evento deportivo dejará una derrama económica superior a los 6 mil 200 millones de pesos tan solo en a capital del país, esto representa un aumento del 3.7 por ciento en comparación con el año anterior.

Se proyecta que cada aficionado gaste entre 500 y 3 mil pesos en comida, bebidas y productos deportivos alusivos antes y durante el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Al respecto, Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de Canaco CDMX, declaró que: “el Super Bowl es un evento que trasciende fronteras y demuestra la capacidad de nuestra ciudad para integrarse a dinámicas globales de consumo y entretenimiento”.

El evento deportivo impulsará un consumo significativo en diversos sectores aconómicos de la CDMX como restaurantes y bares como puntos de reunión; comercios minoristas con la venta de botanas, bebidas, alimentos preparados y artículos alusivos a los equipos participantes; además, habrá un aumento en la venta de televisores y sistemas de sonido para mejorar la experiencia de visualización en casa.