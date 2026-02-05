Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, salió a sacar copias y lleva cuatro meses desaparecida Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, lleva más de cuatro meses desaparecida y la institución exige su pronta localización (@COBUPEM)

Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, quien fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 después de salir a sacar copias, lleva más de cuatro meses desaparecida y la UNAM exige su pronta localización.

A pesar de la detención de dos presuntos implicados en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González en octubre, no se ha podido dar con su paradero.

Por lo que, en un comunicado publicado la tarde de este jueves 5 de febrero, el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan de la UNAM, le pide a las autoridades continuar con las investigaciones para la pronta localización de Kimberly Moya.

En el comunicado, el plantel solicita a las fiscalías y a las autoridades municipales, estatales y federales realizar las averiguaciones y operaciones que permitan la localización de Kimberly Moya.

Asimismo, exhortan a la comunidad universitaria a difundir el boletín de búsqueda, mientras que reitera su apoyo y solidaridad a la familia de Kimberly.

¿Qué le pasó Kimberly Moya, alumna de CCH Naucalpan desaparecida?

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años de edad, desapareció el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México.

En unos videos que representan las últimas imágenes que se tienen de Kimberly Moya antes de su desaparición, se le muestra caminando sobre una banqueta después de salir de un cibercafé, tras sacar unas copias.

Las últimas actualizaciones que se tienen de su caso fue la captura de dos presuntos implicados en su desaparición, aunque desde entonces no ha habido avances en su localización a pesar de las protestas constantes de su mamá, quien continúa exigiendo que Kimberly Moya sea encontrada con vida.

Ficha de búsqueda de Kimberly Moya

Como parte de las acciones para encontrar a Kimberly Moya, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) compartió su ficha de búsqueda desde el 3 de octubre.

Como señas particulares, Kimberly tenía cicatrices por acné, de complexión delgada, tez blanca, cabello negro a media espalda, mide 1.46 m y tiene cejas semipobladas.

En la ficha, la comisión solicitó comunicarse al 800 216 0361 o 800 509 0927 en caso de contar con información respecto a su localización.