PAN propone garantizar vivienda a jóvenes reconociéndolos como grupo de atención prioritaria

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para garantizar el derecho a la vivienda de las personas jóvenes, reconociéndolas como grupo de atención prioritaria y estableciendo obligaciones claras para el Gobierno local en materia de vivienda pública y social.

La propuesta, impulsada por la legisladora Frida Guillen, plantea que al menos el 25 por ciento de la vivienda pública nueva destinada al arrendamiento social, así como de la vivienda usada que se disponga para renta, esté dirigida de manera obligatoria a personas jóvenes.

La diputada explicó que la iniciativa también fortalece programas de adquisición de vivienda para este sector de la población; y que el acceso a la vivienda para las juventudes es uno de los grandes pendientes sociales de la Ciudad de México.

Señaló que miles de jóvenes, aun cuando estudian, trabajan y cumplen con sus responsabilidades, no logran acceder a una vivienda en renta sin comprometer su bienestar básico.

“La vivienda no es sólo un bien económico, es un derecho humano y la base para ejercer otros derechos como el trabajo, la educación y el libre desarrollo de la personalidad. Sin vivienda adecuada, no hay verdadera libertad”, afirmó.

Encarecimiento de rentas

La legisladora señaló que el encarecimiento de las rentas ha expulsado a las personas jóvenes de las zonas con mayor conectividad y oportunidades, empujándolas a la periferia, al hacinamiento o a la dependencia prolongada, lo que rompe proyectos de vida y debilita el tejido social.

Por lo que se busca dar permanencia, certeza jurídica y escala a programas de vivienda en renta accesible que han demostrado ser viables, evitando que dependan únicamente de decisiones administrativas temporales.

Como parte central de la propuesta, Frida Guillén planteó una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, para reconocer explícitamente que el derecho a la vivienda incluye el acceso a vivienda social nueva o usada en arrendamiento, y no únicamente para su compra.

Finalmente, afirmó que invertir en vivienda en renta accesible para jóvenes es invertir en una ciudad más productiva, segura y con futuro.