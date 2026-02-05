Sin evidencias de tala clandestina en el Suelo de Conservación de Cuajimalpa: Sedema

Sin evidencias de tala clandestina en el Suelo de Conservación de Cuajimalpa

Autoridades ambientales y de seguridad de la Ciudad de México aseguraron que no se encontraron indicios de actividades ilegales en el Suelo de Conservación de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, tras denuncias ciudadanas por una posible tala clandestina.

En un operativo de verificación en el poblado de San Pedro Atlapulco, personal de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina informó que efectuó recorridos de supervisión en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional y autoridades de la alcaldía.

De acuerdo con la información oficial, durante las inspecciones no se detectaron trabajos de tala ilegal dentro del territorio de la Ciudad de México. Según lo informado, las brigadas recorrieron distintos puntos del área forestal y zonas colindantes, con el objetivo de descartar afectaciones ambientales y prevenir actividades que pudieran poner en riesgo los ecosistemas de la región.

Como parte del operativo, las autoridades indicaron que reforzaron la vigilancia en áreas consideradas de alta importancia ambiental, especialmente en el Suelo de Conservación, que representa cerca del 59 por ciento del territorio de la capital y cumple un papel clave en la recarga de los mantos acuíferos, la regulación del clima y la preservación de la biodiversidad.

Las dependencias participantes señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para atender denuncias ciudadanas y fortalecer la protección del llamado Bosque de Agua, una región estratégica que abastece de servicios ambientales esenciales tanto a la Ciudad de México como a su zona metropolitana.

En este sentido, reiteraron que cualquier actividad forestal debe realizarse conforme a la normatividad vigente y únicamente en las áreas autorizadas, bajo esquemas de manejo sustentable que garanticen la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades locales.

El gobierno capitalino informó que mantendrá los trabajos de coordinación interinstitucional para prevenir delitos ambientales, reforzar la presencia en zonas forestales y atender de manera oportuna los reportes ciudadanos.

Además, subrayó que la vigilancia en el Suelo de Conservación se mantendrá de forma permanente, ante la presión que enfrenta este territorio por el crecimiento urbano y las actividades ilegales.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a continuar denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con la tala, el cambio de uso de suelo o la afectación de áreas naturales, con el fin de contribuir a la protección de los ecosistemas estratégicos de la capital.