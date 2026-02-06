Avanza repavimentación de vialidades en Ecatepec para mejorar movilidad y seguridad

El Gobierno de Ecatepec continúa impulsando acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial con un reventón de obras de pavimentación que se realizan de manera simultánea en distintos puntos del municipio. Estas acciones forman parte de la estrategia para recuperar vialidades deterioradas y ofrecer mejores condiciones de tránsito a las familias ecatepenses.

Actualmente, los trabajos avanzan en la Avenida Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia México Independiente, así como en la calle Francisco Márquez, en la colonia Joyas. En ambos puntos se llevan a cabo labores de repavimentación que permitirán mejorar la circulación de vehículos y peatones, además de reducir riesgos de accidentes.

Autoridades municipales informaron que estas obras responden a una demanda constante de la ciudadanía, ya que durante años estas vialidades presentaron baches, desgastes del pavimento y afectaciones que complicaban el traslado diario de automovilistas, transporte público y vecinos de las colonias aledañas.

La repavimentación de la Avenida Miguel Hidalgo es considerada estratégica, debido a que se trata de una vialidad de alta afluencia vehicular que conecta distintas zonas del municipio. Su rehabilitación permitirá agilizar los tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre colonias, beneficiando directamente a trabajadores, estudiantes y comerciantes que utilizan esta vía todos los días.

Por su parte, la intervención en la calle Francisco Márquez, en la colonia Joyas, busca dignificar una vialidad local que durante años fue afectada por el deterioro y la falta de mantenimiento. Con la colocación de nuevo pavimento, se espera brindar mayor seguridad a peatones y conductores, así como mejorar la imagen urbana de la zona.

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de un programa integral de recuperación de vialidades, cuyo objetivo es atender de manera simultánea diversas calles y avenidas en Ecatepec. Esta modalidad de “reventón de obras” permite avanzar más rápido en la rehabilitación de infraestructura urbana y reducir el rezago acumulado.

Además de mejorar la movilidad, la repavimentación contribuye a incrementar la seguridad, ya que calles en mal estado suelen ser factores de riesgo tanto para accidentes viales como para la percepción de inseguridad. Al contar con vialidades en mejores condiciones, se favorece también el tránsito de unidades de emergencia y servicios públicos.

Vecinas y vecinos de las colonias beneficiadas han expresado que estas acciones representan un cambio positivo, ya que facilitan sus traslados diarios y mejoran el entorno urbano. Asimismo, destacaron que la rehabilitación de calles ayuda a reactivar la vida comunitaria y comercial en las zonas intervenidas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando para recuperar más vialidades en distintas colonias, con el compromiso de construir un Ecatepec más ordenado, funcional y seguro. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones durante el desarrollo de las obras y mantenerse informada a través de los canales oficiales.