Brugada reitera llamado a participar en el simulacro del 18 de febrero

temblor y simulacro en la cdmx temblor y simulacro en la cdmx (Adrian Contreras)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró el llamado a la ciudadanía para participar en el Simulacro Sísmico del próximo miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas.

“Entre más oportunidades, tengamos de prepararnos ante un sismo, cuando llegue uno que sí se sienta y pueda generar alguna afectación, estaremos cada vez más preparados”, dijo.

Durante la entrega de trabajos de remodelación de Unidades Habitacionales, en la alcaldía Benito Juárez, recordó que en la capital del país se realizan tres simulacros sísmicos al año: uno a inicios de año, otro en mayo y el tradicional 19 de septiembre, con el objetivo de mantener a la población preparada ante la alta actividad sísmica de la ciudad.

Explicó que durante ese ejercicio de evacuación sonarán las alarmas y las bocinas ubicadas en la vía pública, por lo que invitó a la población a participar de manera responsable, informada y sin pánico.

También aprovechó para hacer un llamado especial a las Unidades Habitacionales para que participen en el simulacro del 18 de febrero y solicitó a la Subsecretaría de Unidades Habitacionales promover esta actividad en todos los conjuntos habitacionales de la ciudad. Destacó que, al concentrar a un gran número de personas en un mismo espacio, es fundamental que vecinas y vecinos sepan cómo actuar ante una situación de riesgo.

Recordó la importancia de contar con una mochila de vida lista antes de salir de casa ante cualquier emergencia, como parte de las acciones básicas de Protección Civil para reducir riesgos y salvar vidas.