“Caminemos Seguras EdoMéx” ha beneficiado a más de 263 mil mexiquenses en 11 municipios

Se han beneficiado más de 263 mil 212 personas residentes en colonias focalizadas de 11 municipios

El programa mexiquense “Caminemos Seguras: Recuperación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género”, ha beneficiado a más de 263 mil 212 personas que habitan en colonias focalizadas de 11 municipios.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, informó que ha fortalecido la estrategia territorial, enfocada en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, municipios con Alerta de Violencia de Género. Esta se encuentra orientada a garantizar entornos seguros, accesibles, dignos, inclusivos y libres de violencia para niñas, adolescentes y mujeres.

Durante 2025, el Gobierno del Estado de México destinó 120 millones de pesos, provenientes de un fondo para municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio y desaparición, para la implementación de acciones como marchas exploratorias, muralismo feminista y urbanismo táctico, enfocadas en identificar y atender necesidades de seguridad con perspectiva de género, según informó la titular de la SeMujeres, María Esther Rodríguez.

En materia de infraestructura, el año pasado se rehabilitaron 14 caminos, equivalentes a 13.75 kilómetros, con más de 14 mil metros cuadrados de pavimentación, 27 mil metros cuadrados de banquetas y 16 mil metros cuadrados de guarniciones.

Además, se instalaron 773 luminarias, 15 cámaras de videovigilancia y 15 botones de pánico. La estrategia incorpora la participación de lideresas comunitarias y de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), quienes contribuyen a la identificación de necesidades territoriales, fortalecen la apropiación social de los espacios intervenidos y promueven entornos de respeto, igualdad, inclusión y sana convivencia, destacó Rodríguez Hernández.