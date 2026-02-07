Conductora se estrella contra dos patrullas para evitar el alcoholímetro

Choque Impacto de automóvil contra patrullas. (SSC)

Una conductora de un automóvil chocó con dos vehículos oficiales que abanderaban un punto del programa Conduce Sin Alcohol, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando los policías mantenían un punto de revisión, en el marco del Programa Conduce Sin Alcohol, Alcoholímetro, en la avenida Circunvalación y la calle Misioneros, en la colonia Centro y un vehículo color blanco conducido por una mujer de 28 años de edad, se impactó con dos patrullas.

Paramédicos que acudieron al sitio, valoraron a la conductora y a dos oficiales que se encontraban a bordo de las unidades y a todos los diagnosticaron como policontundidos y no ameritaron traslado a un hospital.

En tanto, para deslindar responsabilidades, los policías detuvieron a la mujer y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.