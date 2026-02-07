Detuvieron a 24 extorsionadores en enero en ÁO, Cuauhtémoc, BJ, Tlalpan, Iztapalapa y VC

Detenidos Extorsionadores detenidos en enero del 2026. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a 24 extorsionadores durante enero del 2026, en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Para estos trabajos participaron policías de los distintos sectores, de la Subsecretaría de Inteligencia, Policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes de forma coordinada realizaron los trabajos para detener a los generadores de violencia en este tipo de delito, con la estrategia en el combate a la extorsión.

Específicamente, el nueve de enero, los oficiales detuvieron a tres sujetos de 24, 25 y 28 años de edad, quienes robaron a un ciudadano más de 56 mil pesos, al interior de un establecimiento ubicado en la colonia 20 de Noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza; los probables responsables están relacionados con un grupo delictivo que opera en distintas zonas de la Ciudad de México.

En otro caso, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, detuvieron a un sujeto, quien privó de su libertad al interior de un hotel a un ciudadano y para dejarlo libre le exigió dinero; tras su detención se supo que este sujeto también forma parte de un grupo generador de violencia.

Asimismo, en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó dos órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada continuada en contra de dos mujeres de 25 y 31 años de edad; ambas registran un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026.

Para evitar ser víctima de una extorsión, la SSC recomienda los siguientes consejos: