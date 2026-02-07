PAN pide cuentas de más de 800 inmuebles expropiados en CDMX

Diputada Olivia Garza

La diputada local del PAN, Olivia Garza, exigió la comparecencia del Secretario de Vivienda, Inti Muñoz, para que explique el estado de más de 800 procedimientos actuales de expropiación de inmuebles impulsados por el Gobierno capitalino.

La legisladora recordó que dicho dato lo dio a conocer el mismo funcionario y que los procesos se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Azcapotzalco, lo que ha generado preocupación entre familias y propietarios ante la falta de información clara y accesible.

Garza aclaró que no está en contra de la vivienda social, pero destacó que no puede impulsarse a costa de la opacidad ni de la violación de derechos fundamentales.

“Son más de 800 casos que están en total opacidad; si los procedimientos no presentaran irregularidades, no los ocultarían”, sostuvo.

La panista señaló que la propiedad privada es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales, por lo que cualquier expropiación debe cumplir con el debido proceso, garantizar el derecho de audiencia y asegurar una indemnización justa.

“Nadie está en contra de la vivienda social. Estamos en contra de que se hagan expropiaciones sin reglas claras, sin información pública y sin rendición de cuentas. Defender la vivienda no puede significar atropellar la certeza jurídica de las familias”, insistió.

Olivia Garza también denunció la falta de un portal claro de la Secretaría de Vivienda donde se pueda consultar el listado de predios, el estatus de los procedimientos y los avalúos correspondientes.

“Si todo está bien, que publiquen la lista completa de predios, los avalúos y las etapas de cada proceso”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política a llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas para aprobar la comparecencia del Secretario de Vivienda y garantizar que el Congreso cumpla su función de control y supervisión.