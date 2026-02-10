Metrópoli

Gobernadora Delfina Gómez asiste al 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

Por Fátima Chávez
Se llevo a cabo un evento en conmemoración al 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se destacó que los vigilantes del aire son símbolo de esperanza y orgullo nacional. A este evento asistió la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien acompañando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación, la gobernadora destaco que la fuerza aérea ha evolucionado con la consolidación del país y asume una misión que va más allá de la defensa militar, ya que a lo largo de las décadas ha sido protagonista de innumerables acciones de auxilio a comunidades, traslado de enfermos, entrega de vacunas y medicamentos, así como métodos de combate a incendios forestales y operaciones de rescate en distintos siniestros.

Esta conmemoración se llevó a cabo en la Base Aérea Santa Lucía ubicada en Zumpango, donde a nombre del pueblo mexicano, agradeció por su compromiso y entrega a las y los vigilantes del cielo nacional por su espíritu de servicio, proteger la soberanía y ser parte de la historia que nos da identidad.

