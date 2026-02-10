Gobierno capitalino acuerda aumento salarial con la Alianza de Tranviarios

El Gobierno de la Ciudad de México alcanzó un acuerdo laboral con la Alianza de Tranviarios de México (ATM) que contempla incrementos salariales y mejoras en las prestaciones para las y los trabajadores del transporte público.

El convenio, resultado de varias mesas de trabajo en las que también participó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), fue aprobado en asamblea general por la organización sindical y establece un aumento general de 3.5 por ciento en los salarios de todo el personal.

Además del incremento general, se aplicarán ajustes diferenciados al tabulador salarial, con aumentos adicionales que varían de acuerdo con la categoría laboral. Estos incrementos, que se suman al aumento base, oscilan entre aproximadamente 9 y 11 por ciento, según el puesto que desempeña cada trabajador.

El acuerdo también contempla un aumento en los vales de despensa, con el objetivo de fortalecer el ingreso familiar de quienes laboran en el sistema de transporte público de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad local, las medidas buscan mejorar las condiciones laborales del personal operativo y administrativo, al tiempo que contribuyen a garantizar la continuidad y calidad del servicio que diariamente utilizan millones de personas en la ciudad.

La dependencia señaló que mantendrá un canal de comunicación permanente con la Alianza de Tranviarios para dar seguimiento a los compromisos establecidos y avanzar en otros proyectos de movilidad, entre ellos la expansión de las líneas del Trolebús y del Cablebús.