“Grupo Relámpagos” realiza 57 operaciones aéreas para traslados médicos y vigilancia en el EdoMex

“Grupo Relámpagos” realiza operaciones aéreas para traslados médicos y vigilancia en el EdoMex

Durante el mes de enero, el gobierno del Estado de México realizó 57 operaciones aéreas, que representaron 45.4 horas de vuelo en apoyo a la seguridad y atención de emergencias de la población mexiquense. Además se efectuaron 23 operaciones de emergencia, que incluyeron el traslado de pacientes y de órganos, estas últimas en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

Estos trabajos se realizaron bajo la administración de la Coordinación de Servicios Auxiliares y Atención a Contingencias y Emergencias, conocida como “Grupo Relámpagos”, adscrita a la Oficialía Mayor.

Todas las intervenciones se llevaron a cabo de manera conjunta con IMSS-Bienestar; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Seguridad; el Centro Nacional de Trasplantes, y la Coordinación de Protección Civil del Estado de México, lo que permitió una respuesta eficaz ante situaciones que requieren atención inmediata.

El “Grupo Relámpagos” realizó 18 vuelos de vigilancia aérea en el cráter del Nevado de Toluca, en apoyo a la Policía de Alta Montaña y Agreste, al Área de Protección de Flora y Fauna y al C5. También implementó un operativo de vigilancia durante el encuentro deportivo Toluca contra Santos en el Estadio Nemesio Diez.

Además durante enero el “Grupo Relámpagos” renovó su Certificación en Combate de Incendios, mediante capacitación impartida por SR3 Rescue Concepts, con el objetivo de fortalecer su capacidad de intervención aérea en incendios forestales.

Con el propósito de reforzar la preparación del personal médico, paramédico y de rescate impartió cuatro cursos de Medidas Integrales de Seguridad en la Evacuación Aeromédica (MISEA) a personal de Protección Civil y Bomberos de Tizayuca, del Hospital para el Niño del I.M.I.E.M., así como a alumnas y alumnos del Centro Universitario de Educación en la Salud y Humanidades (CUESH) de Nezahualcóyotl.

El gobierno mexiquense, a través del “Grupo Relámpagos”, reafirma su compromiso de atención a la alta complejidad de las misiones de emergencia, rescate y atención a la población.