Instalan módulos de vacunación en Iztacalco ante brote de sarampión

Ante el brote de sarampión registrado en el país, la alcaldía Iztacalco puso en marcha una jornada intensiva de vacunación con la instalación de módulos en distintas colonias, mercados, tianguis y centros educativos de la demarcación, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y protección de la salud de la población.

Como parte de esta estrategia, se integró una Mesa de Respuesta Rápida de Vacunación en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco. Las autoridades determinaron iniciar las acciones en la colonia Agrícola Oriental, al ser la más extensa de la alcaldía y una de las zonas con mayor densidad poblacional.

Actualmente, operan dos módulos de vacunación: uno en la explanada de la alcaldía y otro en el kiosco de Sur 16, los cuales brindan atención en un horario de 9:00 a 14:00 horas y permanecerán en funcionamiento hasta el viernes 13 de febrero.

A partir de ese mismo día, se instalarán tres módulos en el tianguis de Sur 8, uno en el mercado de Calle 4, otro en el kiosco de San Matías y uno más en las canchas de Juan Álvarez. Además, la Secretaría de Salud colocará un módulo especial dirigido a estudiantes de la UPIICSA, del Colegio de Bachilleres plantel 3 y de la Escuela Nacional Preparatoria número 2.

La jornada está dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años, quienes deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor y presentar su cartilla de vacunación. También se aplicará la vacuna a personas adultas de 18 a 49 años. Las autoridades recordaron que la vacuna contra el sarampión se aplica de manera permanente en los cinco centros de salud ubicados en Iztacalco, así como en clínicas del ISSSTE y del IMSS.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, cuyos síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y malestar general. Posteriormente, aparece una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar el contacto con otras personas para prevenir la propagación del virus.