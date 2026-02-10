Más de 3 mil personas atendidas en la Clínica de la Diversidad Sexual del Estado de México

Primer aniversario de la Clínica de la Diversidad Sexual en el Estado de México

En el Estado de México se conmemoró el primer aniversario de la Clínica de la Diversidad Sexual ubicado en Zumpango, unidad donde se han brindado servicios médicos gratuitos a más de 3 mil personas y que se ha consolidado como un referente estatal y nacional, al ser la primera en su tipo

Este espacio fue impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con el objetivo de brindar atención médica integral y libre de estigmas para las personas de esta comunidad.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal, destacó que la creación de este busca garantizar el derecho a la salud con un enfoque humano, empático y equitativo, particularmente para una población que históricamente ha enfrentado barreras en el acceso a los servicios sanitarios.

Los servicios brindados incluyen mil 242 consultas en especialidades como ginecología, obstetricia, urología, medicina interna, endocrinología, psiquiatría, nutrición y psicología; 611 estudios de laboratorio, y 153 estudios de imagen. Además, se aplicaron más de mil 800 vacunas, 565 pruebas rápidas de VIH y se entregaron más de 10 mil preservativos.

Con los resultados obtenidos tras el primer año de la clínica se demuestra el esfuerzo institucional por reducir desigualdades, fortalecer la prevención y construir comunidades más sanas, informadas y solidarias.