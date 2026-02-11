Agricultores mexiquenses podrán comercializar sus productos sin intermediarios

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) impulsa acciones de vinculación comercial que acercan a productores del Estado de México y compradores formales, con la intensión de previenen fraudes o presencia de falsos consultores. Esto brinda al sector agroindustrial estrategias que permiten a las y los trabajadores comercializar sus productos de manera directa y sin intermediarios.

Entre los sectores beneficiados se encuentran productores de aguacate, café, mezcal, maguey pulquero, flor, maíz, miel y derivados lácteos, cuyos productos destacan por su calidad y potencial en mercados regionales y nacionales.

Sumándose a esta iniciativa el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) brinda acompañamiento integral para fortalecer capacidades empresariales, facilitar la formalización y consolidar esquemas de venta directa, con una visión de justicia social que genere oportunidades reales de crecimiento.

También ofrece esquemas de financiamiento y capacitación para que las y los productores se integren a mercados más amplios, en condiciones competitivas y sostenibles, por otro lado se realizan acciones de promoción y posicionamiento comercial en ferias y exposiciones.

El Estado de México consolida su potencial agroindustrial y avanza hacia un modelo que fortalece el desarrollo regional y el bienestar en el campo.