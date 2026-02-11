Autoridades de Naucalpan logran detención de grupo delictivo

Como resultado de trabajos de inteligencia y la coordinación con la Fiscalía Especializada del Delito de Robo de Vehículos, la Policía Estatal y Secretaría de Seguridad del Estado de México se logró la detención de cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos que operaba en Naucalpan de Juárez y zonas aledañas.

Después de dos acciones operativas se aseguraron vehículos, una motocicleta y herramientas tecnológicas que aparentemente eran usadas para llevar a cabo robo a automóviles.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades.

El gobierno de Naucalpan continua fortaleciendo la vigilancia para brindar espacios seguros a sus habitantes.