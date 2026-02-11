Metrópoli

Estado de México participa con trabajos nocturnos en Periférico Norte para prevenir inundaciones

Por Fátima Chávez
Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos nocturnos de desazolve con equipos hidroneumáticos

Con la finalidad de mejorar la infraestructura, prevenir inundaciones y garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se sumó a los trabajos de reconstrucción del Periférico Norte.

Para ello personal del Grupo Tláloc realizará trabajos nocturnos de desazolve con equipos hidroneumáticos tipo vactor a lo largo de más de 100 kilómetros de redes de drenaje que atraviesan dicha vialidad principal.

Se realizaron recorridos a los municipios que albergan puntos donde se han presentado conflictos por inundaciones, tales como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Estas jornadas fueron encabezadas por personal de la CAEM y el director de la Junta de Caminos Joel González Toral.

De manera paralela, se realizan levantamientos técnicos y mesas de trabajo con los gobiernos municipales para revisar y definir proyectos de obra que puedan aplicarse o construirse, con el objetivo de minimizar los problemas de inundación en los bajo puentes y laterales de esta vialidad.

Las acciones forman parte del “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” y se suman al proyecto de reconstrucción de Periférico Norte para la prevención de inundaciones en zonas vulnerables.

