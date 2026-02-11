El Estado de México aplica más de 240 mil vacunas contra sarampión en cuatro días

Gobierno del Estado de México aplica más de 240 mil vacunas contra sarampión en cuatro días

El Gobierno del Estado de México informó que cuenta con abasto suficiente de vacunas contra el sarampión, así como su adecuada conservación y distribución para mantener la calidad y eficacia de los biológicos, lo que les da la oportunidad de suministrar dosis adicionales en alguno de los 450 puntos de vacunación instalados.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, afirmó que la entidad mexiquense tiene la Red de Frío más grande del país, lo que asegura la conservación de los biológicos desde su almacenamiento hasta su distribución.

En los primeros cuatro días de la Semana Estatal de Vacunación, se han aplicado en la entidad 243 mil 899 dosis, lo que confirma la suficiencia de biológicos y la capacidad operativa del sistema de salud para garantizar el acceso oportuno a la población.

La secretaria afirmó que el Estado de México mantiene una coordinación permanente entre las instituciones del sector salud público y privado, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y proteger a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo.

Al rededor de la entidad mexiquense se han colocado 450 centros de vacunación, además se realizan jornadas intensivas operadas por brigadas de personal capacitado que orientan a la población conforme a su esquema de vacunación.