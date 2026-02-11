Gobierno mexiquense reconoce a mujeres científicas por investigaciones para mejorar la productividad del campo

Mujeres científicas realizan investigaciones para mejorar la productividad del campo

Con el propósito de vincular la investigación con la producción agrícola y el bienestar de las familias, el Gobierno del Estado de México reconoció el papel que juega el sector “Mujeres Científicas para la transformación del campo mexiquense”.

Este reconocimiento se da en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y al respecto, María Eugenia Rojano Valdés, titular de la SeCampo, destacó la aportación de las científicas al desarrollo rural y señaló la necesidad de abrir caminos, garantizar igualdad de oportunidades y apostar por el talento de las mujeres.

En el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex), 16 investigadoras desarrollan estudios en regeneración de suelos, fitopatologías, hongos benéficos, mejoramiento genético y conservación de semillas. Estos trabajos permiten la atención de problemáticas específicas del sector agropecuario, elevar rendimientos y reducir afectaciones por plagas y enfermedades.

Entre los resultados de estas investigaciones destacan el uso de homeopatía para tratar garrapatas y virus del papiloma en ganado, el control de mosquita blanca en cultivos, la aplicación del hongo tricoderma para mejorar la producción, la regeneración de semillas de maíz nativo y la conservación de plantas medicinales mediante micropropagación en invernaderos.