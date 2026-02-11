Inauguran Feria del Empleo en Cuajimalpa con más de mil vacantes

Cuajimalpa realiza la primera feria del empleo 2026

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, inauguró la primera Feria del Empleo 2026, con una oferta de mil 320 plazas laborales y la participación de más de 60 empresas, un evento que busca dinamizar el mercado laboral local y fortalecer la reactivación económica en la demarcación.

De acuerdo con la Gaceta de Ofertas de Empleo de febrero 2026, presentada durante el encuentro, las vacantes contemplan salarios que oscilan desde los 8 mil hasta más de 50 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y la experiencia requerida, así como horarios variados y posiciones en empresas de alcance local y nacional.

También abarcan distintos niveles de formación —desde bachillerato hasta licenciatura y perfiles técnicos— con oportunidades en sectores como hospitalario, automotriz, comercio, servicios financieros, seguridad privada y hotelería.

Durante la inauguración, el alcalde Carlos Orvañanos destacó que la generación de empleo es un eje prioritario de su administración.

“Buscamos que la gente de Cuajimalpa pueda desarrollarse a través de un empleo digno y bien remunerado”, afirmó ante representantes empresariales y vecinos que acudieron a la explanada de la alcaldía.

El documento también precisa que todos los servicios de vinculación son gratuitos y que no se requiere ningún pago para participar en los procesos de contratación.

Orvañanos agradeció la presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas, y destacó que el trabajo conjunto con el sector privado ha permitido colocar a cientos de habitantes de la demarcación en ediciones anteriores de la feria.

“Gracias a su voluntad de contratar a cuajimalpenses, se colocaron varios cientos de vecinos en distintas empresas”, señaló.

Aseguró que la estrategia económica de la alcaldía no se limita a programas asistenciales, sino que busca generar condiciones estructurales para el crecimiento laboral y empresarial.

En ese sentido, recordó que, además de las ferias del empleo, se impulsa el programa “Enchúlame el Changarro”, orientado a fortalecer pequeños negocios y emprendedores locales.

Se informó que esta oferta de mil 320 vacantes, la administración de Cuajimalpa apuesta por consolidar un modelo de desarrollo económico territorial basado en la generación de empleo formal y en la coordinación público-privada, en un contexto donde el mercado laboral enfrenta retos de recuperación y competencia.