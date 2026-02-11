Rehabilitación de tres vialidades en Atlacomulco presentan el 40 % de avance global

Con una inversión de más de 82 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura urbana de Atlacomulco, la rehabilitación de las calles Octaviano Ruiz, Silvano Díaz Cid y Salvador Sánchez Colín actualmente registran un avance global promedio de 40 por ciento.

Estas obras tienen el objetivo de devolver la funcionalidad a estas vialidades y asegurar que la obra pública se traduzca en beneficios directos para las familias mexiquenses.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, enfatizó que el objetivo central es que la ciudadanía se traslade de manera más ágil y segura hacia sus destinos.

Las labores de modernización incluyen la repavimentación, construcción de banquetas, instalación de nuevo alumbrado público, actualización de la señalización vial y la colocación de equipamiento urbano lo que beneficia a miles de personas, convirtiendo estos espacios en corredores laborales eficientes y bien iluminados que facilitan la movilidad en la región.