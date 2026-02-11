Restauran servicios de agua en Preparatoria 221 “ Nicolas Bravo” en Ecatepec

Como parte de las labores que realiza Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec de Morelos, se rehabilitaron los servicios de suministro de agua a la preparatoria 221 “Nicolas Bravo” ubicada en Valle de Guadalquivir. Durante casi 2 años los estudiantes y maestros no contaban con este servicio, pero hoy el vital liquido regresa a sus instalaciones.
Cisneros declaró que seguirán los recorridos casa por casa, verificando que el agua sí esté llegando a donde más se necesita.
“Los alumnos son lo más importante, también regresarle el agua a una escuela y no vamos a descansar hasta llegar a la meta en la quinta zona que es la parte más complicada en el tema del agua, porque no hay agua en el subsuelo ” señaló.
Agradeció a la Presidenta de la Republica, por su respaldo al objetivo que este sea el año del agua para este municipio.