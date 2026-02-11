Restauran servicios de agua en Preparatoria 221 “ Nicolas Bravo” en Ecatepec

Restauran servicios de agua en Preparatoria de Ecatepec

Como parte de las labores que realiza Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec de Morelos, se rehabilitaron los servicios de suministro de agua a la preparatoria 221 “Nicolas Bravo” ubicada en Valle de Guadalquivir. Durante casi 2 años los estudiantes y maestros no contaban con este servicio, pero hoy el vital liquido regresa a sus instalaciones.

Cisneros declaró que seguirán los recorridos casa por casa, verificando que el agua sí esté llegando a donde más se necesita.

“Los alumnos son lo más importante, también regresarle el agua a una escuela y no vamos a descansar hasta llegar a la meta en la quinta zona que es la parte más complicada en el tema del agua, porque no hay agua en el subsuelo ” señaló.

Agradeció a la Presidenta de la Republica, por su respaldo al objetivo que este sea el año del agua para este municipio.