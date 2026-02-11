Tlalnepantla obtiene las mejores cifras de menor incidencia delictiva registradas en una década

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, convirtió el 2025 el año con menor incidencia delictiva los últimos diez años. Derivado de la implementación de estrategias basadas en inteligencia, coordinación interinstitucional y una inversión sin precedentes en tecnología.

“Esto no es cantar victoria es el compromiso de seguir trabajando por la seguridad de las mujeres y hombres de Tlalnepantla. No descansaremos hasta reducir al mínimo los distintos delitos que afectan a nuestra población y empatar el sentimiento de la gente con los números de las estadísticas”, mencionó el Presidente.

De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , la administración de Raciel Pérez logró una reducción histórica del 22% en delitos de alto impacto, logrando bajar la cifra de 8,624 eventos registrados en 2024 a tan solo 6,733 durante el año 2025.

Estos resultados contundentes son el reflejo de una política de seguridad que prioriza el bienestar de las familias y el orden público.

Bajo la administración del alcalde, se logró reducir en un 29% el homicidio doloso, en un 28% el robo a transeúnte y en un 20% el delito de extorsión, cifras históricas en la última década y que no se habían observado en administraciones anteriores.

El Presidente Municipal ha señalado que la seguridad seguirá siendo el pilar de su gobierno, destacando que la reducción de los delitos se logra con inteligencia y colaboración.

Tlalnepantla cerró el 2025 con la incidencia más baja desde 2015, por ello el Presidente Municipal ha señalado que la seguridad seguirá siendo el pilar de su gobierno para brindar espacios dignos para los habitantes.