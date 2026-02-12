Así operaba “El Bebelín”, el miembro de la “Anti Unión Tepito” detenido en Iztacalco

"El Bebelín" Eduardo N, de 34 años fue detenido en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

El combate a grupos criminales continúa también en la Ciudad de México, ahora con la captura de Eduardo N, alías “El Bebelín”, quien es acusado de pertenecer a la “Anti Unión Tepito” y de realizar una serie de ejecución de personas ligadas a la banda rival, así como a la venta y distribución de drogas en diferentes partes de la capital del país.

¿Quién es Eduardo Sánchez Acevedo “El Bebelín”? integrante de “La Anti Unión Tepito”

Eduardo N, alias “El Bebelín”, es un presunto integrante del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, una organización generadora de violencia que opera principalmente en la Ciudad de México y mantiene disputas con la célula rival “La Unión Tepito”. De acuerdo con información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y medios especializados, el sujeto era considerado un objetivo prioritario por su probable relación con delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo y homicidio.

En atención a una denuncia ciudadana, efectivos de la SSC detuvieron a un posible integrante de un grupo delictivo generador de violencia, en posesión de posible droga, en calles de Iztacalco.



¿Cómo operaba “El Bebelín” de la Anti Unión Tepito?

De acuerdo con el reporte de la SSCCDMX, “El Bebelín” estaba vinculado a actividades de distribución de drogas y ataques contra integrantes del grupo rival, en el contexto de disputas criminales por territorio en la capital del país. Además, presuntamente coordinaba agresiones a través de aplicaciones de mensajería, desde donde proporcionaba información para ubicar a las víctimas y facilitar ataques armados.

Su actividad delictiva también incluía amenazas a vecinos y el uso de su supuesta pertenencia a un grupo criminal para intimidar a habitantes en zonas donde operaba, según denuncias ciudadanas recogidas en informes oficiales.

Durante su detención, policías le aseguraron un arma de fuego con cartuchos útiles, envoltorios con presunta cocaína y una bolsa con posible crystal, lo que reforzó las acusaciones por delitos contra la salud y portación de arma.

La captura ocurrió el 12 de febrero de 2026 en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre personas que consumían alcohol y alteraban el orden público. Al llegar al sitio, una vecina señaló directamente a “El Bebelín” por amenazar a los residentes y presumir vínculos criminales. Tras una revisión preventiva, elementos de la SSC encontraron droga y un arma de fuego, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.