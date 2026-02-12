Edomex y UAM Lerma firman acuerdo que busca acercar a más niñas y mujeres al campo científico

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, el gobierno mexiquense, a través de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres), firmó un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma que tiene como objetivo orientar y fomentar la participación de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito científico y académico,

El convenio tendrá una vigencia de tres años y se realizó como parte de las actividades del encuentro “Mujeres y niñas en la ciencia. Cerrar brechas, transformando el futuro”

“Este convenio representa compromisos concretos: la creación de un laboratorio virtual de políticas públicas de género que nos permita generar diagnósticos, propuestas y acciones desde el territorio”, detalló María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres.

Añadió que también se realizarán congresos; el Premio a la Investigación, seminarios permanentes, publicaciones en medios impresos, electrónicos o digitales, prácticas profesionales, servicio social y la difusión de los servicios de la SeMujeres.

Enfatizó que la encomienda de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es que las niñas, adolescentes y mujeres estudien, sueñen y abran caminos, ya que a través del conocimiento se construye una sociedad más justa e igualitaria.

Gabriel Soto Cortés, Rector de la Unidad Lerma de la UAM, destacó que la Universidad avanza hacia la igualdad sustantiva con educación y que una ciencia con perspectiva de género facilita el diseño de soluciones compartidas para la sociedad.